Лукашенко в шутку предложил свои активы за рубежом тем, кто их найдёт

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко иронично прокомментировал слухи о своих зарубежных активах. Он заявил, что тем, кто утверждает о наличии у него спрятанных за границей крупных сумм, он готов выдать письменную доверенность, чтобы они могли эти средства «забрать».

Лукашенко отметил, что любой здравомыслящий человек задаётся вопросом, как можно скрыть такие большие деньги, и предложил критикам самим воспользоваться информацией о якобы известных им деньгах.

«Ребята, вы, наверное, знаете, где я там спрятал, куда-то переводил… Ну вы их заберите. Надо письменную доверенность — я вам дам. Идите заберите», — сказал белорусский лидер.

Также в ходе заседания VII Всебелорусского народного собрания Лукашенко прямо заявил, что не может оставаться главой государства вечно. Также он отметил, что считает себя «уходящим президентом» и не хочет, чтобы проблемы, возникшие в период его руководства, легли на плечи нового поколения, которое должно решать их самостоятельно.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

