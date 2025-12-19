Лукашенко в шутку предложил свои активы за рубежом тем, кто их найдёт

Лукашенко отметил, что любой здравомыслящий человек задаётся вопросом, как можно скрыть такие большие деньги, и предложил критикам самим воспользоваться информацией о якобы известных им деньгах.
«Ребята, вы, наверное, знаете, где я там спрятал, куда-то переводил… Ну вы их заберите. Надо письменную доверенность — я вам дам. Идите заберите», — сказал белорусский лидер.
Также в ходе заседания VII Всебелорусского народного собрания Лукашенко прямо заявил, что не может оставаться главой государства вечно. Также он отметил, что считает себя «уходящим президентом» и не хочет, чтобы проблемы, возникшие в период его руководства, легли на плечи нового поколения, которое должно решать их самостоятельно.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.