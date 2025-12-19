Лукашенко в шутку предложил свои активы за рубежом тем, кто их найдёт

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко иронично прокомментировал слухи о своих зарубежных активах. Он заявил, что тем, кто утверждает о наличии у него спрятанных за границей крупных сумм, он готов выдать письменную доверенность, чтобы они могли эти средства «забрать».