Якушев анонсировал серьезную ротацию в Госдуме после выборов 2026 года

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев спрогнозировал значительные кадровые изменения в составе Государственной Думы по итогам выборов, запланированных на 2026 год.
Якушев отметил, что в ходе текущей избирательной динамики 2024−2025 годов обновление депутатского корпуса на уровне региональных законодательных собраний и административных центров достигло почти 75 процентов. Исходя из этого, он ожидает «серьезную ротацию» и на федеральном уровне.
— Что касается Государственной думы — ротация будет серьезная, — цитирует Якушева РИА Новости.
При этом секретарь Генсовета ЕР подчеркнул важность сохранения преемственности. По его словам, профессиональные депутаты, которые активно и эффективно занимаются законотворческой деятельностью, должны остаться в нижней палате парламента, чтобы обеспечить продолжение работы над начатыми проектами.
Выборы депутатов Государственной Думы назначены на единый день голосования 20 сентября 2026 года.
Известный российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) преподнес своей возлюбленной Екатерине Мизулиной в качестве подарка политическую партию «Мы». Это событие вызвало широкий общественный резонанс и породило слухи о возможном вступлении музыканта в большую политику. Депутат Госдумы Виталий Милонов резко отреагировал на такую инициативу. Он выразил недовольство действиями Дронова, утверждая, что певцы и музыканты не должны вмешиваться в политические дела государства.