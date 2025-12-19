Ричмонд
RMF FM: Зеленский прилетел в Польшу с саммита в Брюсселе

Владимир Зеленский прибыл в Польшу для встречи с Каролем Навроцким.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу, о чём сообщила радиостанция RMF FM. Его приезд состоялся в рамках запланированной официальной поездки.

В ходе визита Зеленский намерен провести встречу с президентом Польши Каролем Навроцким. Также в программе пребывания предусмотрено посещение польского парламента и контакты с представителями власти.

Сообщается, что Зеленский прибыл в Польшу из Брюсселя, где ранее провёл переговоры с лидерами Европейского союза. Визит направлен на продолжение политического диалога и обсуждение актуальных вопросов сотрудничества.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что высказывания Зеленского в Брюсселе о перспективах вступления Украины в НАТО содержали завуалированный намёк в адрес президента США Дональда Трампа.

