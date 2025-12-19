ЕС обсуждает выделение Украине кредита за счет российских активов

На саммите Евросовета лидерам стран ЕС предложили компромиссный план помощи Украине, предусматривающий выделение кредита на сумму 90 миллиардов евро, обеспеченного замороженными российскими активами. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
После 13-часовых переговоров участникам саммита был распространён изменённый черновой вариант документа на двух страницах, который, по данным издания, включает многие ключевые требования премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. При этом, как отмечают два европейских дипломата, текст настолько учитывает бельгийские условия, что может стать неприемлемым для ряда стран и не быть принятым.
По итогам первого дня саммита лидеры Евросоюза не смогли достичь соглашения по вопросу использования активов Банка России, и эта тема даже не вошла в итоговое заявление после первого дня обсуждений.
Ранее в МИД заявили о готовности РФ к ответным действиям по защите активов.
