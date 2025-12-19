ЕС обсуждает выделение Украине кредита за счет российских активов

После 13-часовых переговоров участникам саммита был распространён изменённый черновой вариант документа на двух страницах, который, по данным издания, включает многие ключевые требования премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. При этом, как отмечают два европейских дипломата, текст настолько учитывает бельгийские условия, что может стать неприемлемым для ряда стран и не быть принятым.