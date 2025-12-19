Ричмонд
Путин выступит с новогодним обращением из Кремля

Президент России Владимир Путин традиционно выступит с новогодним обращением к россиянам из Кремля. Об этом 19 декабря сообщи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

«Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что поздравление Путина пока «не записано».

Телеканал «Россия 24» 17 декабря сообщил, что Путин перед Новым годом исполнил желания двух детей, которые написали обращения на прямую линию. Одним из детей, получивших подарки, стал 11-летний дзюдоист Владимир, в подарок он получил синее кимоно. Вторым стал юнармеец Егор, мечтавший о полете на самолете.

