В США выложили фото Гейтса с девушками из архивов Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США выложил новые материалы из архива Джеффри Эпштейна. Среди них — фото и видео, в том числе скриншот переписки, где обсуждают отправку к Эпштейну 18-летних девушек из Украины. Там же есть фото одного из создателей компании Microsoft с девушками. Об этом сообщает ABC News.

На скриншоте автор пишет, что у него есть «друг-агент», который прислал несколько девушек и просит по $1000 за одну. Далее он указывает имя, возраст, рост, вес и другие параметры девушки. Также в переписке фигурировали кандидатки из России.

В общей сложности в этот день опубликовали около 70 фотографий. Среди них — сильно изменённые изображения женских паспортов, снимки известных мужчин, связанных с Эпштейном, и переписки о вербовке женщин.

Ранее тот же комитет вызвал на допрос экс-президента Билла Клинтона и его супругу Хиллари Клинтон. Поводом стала их связь с делом Эпштейна. Комитет назначил дату односторонне — после того, как адвокат Клинтонов отказался предлагать альтернативное время, сославшись на невозможность явиться на этой неделе.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

