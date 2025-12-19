В США выложили фото Гейтса с девушками из архивов Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США выложил новые материалы из архива Джеффри Эпштейна. Среди них — фото и видео, в том числе скриншот переписки, где обсуждают отправку к Эпштейну 18-летних девушек из Украины. Там же есть фото одного из создателей компании Microsoft с девушками. Об этом сообщает ABC News.