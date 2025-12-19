В США выложили фото Гейтса с девушками из архивов Эпштейна

На скриншоте автор пишет, что у него есть «друг-агент», который прислал несколько девушек и просит по $1000 за одну. Далее он указывает имя, возраст, рост, вес и другие параметры девушки. Также в переписке фигурировали кандидатки из России.
В общей сложности в этот день опубликовали около 70 фотографий. Среди них — сильно изменённые изображения женских паспортов, снимки известных мужчин, связанных с Эпштейном, и переписки о вербовке женщин.
Ранее тот же комитет вызвал на допрос экс-президента Билла Клинтона и его супругу Хиллари Клинтон. Поводом стала их связь с делом Эпштейна. Комитет назначил дату односторонне — после того, как адвокат Клинтонов отказался предлагать альтернативное время, сославшись на невозможность явиться на этой неделе.
