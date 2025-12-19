Ричмонд
Путин поздравит россиян с Новым годом у стен Кремля: подробности

Песков: новогоднее обращение Путина будет записано в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин традиционно выступит в Кремле с новогодним обращением к гражданам. Речь будет записана в привычном всем формате. Об этом уведомил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что обращение пока «не записано». Выступление пройдет на фоне стен Кремля.

«Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице. Так же будет и в этом году, в сам Новый год», — анонсировал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля оповестил также о готовящихся переговорах между Россией и США. По его данным, стороны обсудят новую версию мирного плана по урегулированию на Украине. Саммит состоится на грядущих выходных. Дмитрий Песков подчеркнул, что Москве важно увидеть внесенные в план изменения.

