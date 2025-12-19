Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС испугались жестких высказываний Путина о «европейских подсвинках»

Европейские политики, согласно репортажу немецкого телеканала Welt, выразили обеспокоенность жёсткой реакцией российского лидера Владимира Путина, который в своей речи использовал выражение «европейские подсвинки».

Европейские политики, согласно репортажу немецкого телеканала Welt, выразили обеспокоенность жёсткой реакцией российского лидера Владимира Путина, который в своей речи использовал выражение «европейские подсвинки». Ведущая канала отметила, что многие в ЕС испугались этих высказываний.

По её мнению, европейским политикам, особенно главе европейской дипломатии Кае Каллас, стоило бы прислушаться к словам Путина и воздержаться от необоснованных угроз в адрес России. Ведущая также иронично добавила, что Европе «действительно приходится терпеть в данной ситуации».

Напомним, в среду Владимир Путин заявил, что «европейские подсвинки» присоединились к политике предыдущей администрации США, надеясь извлечь выгоду из возможного развала России, а Запад рассчитывал разрушить страну за короткий срок.

Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает выделение Украине кредита за счет российских активов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше