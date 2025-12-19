Европейские политики, согласно репортажу немецкого телеканала Welt, выразили обеспокоенность жёсткой реакцией российского лидера Владимира Путина, который в своей речи использовал выражение «европейские подсвинки». Ведущая канала отметила, что многие в ЕС испугались этих высказываний.
По её мнению, европейским политикам, особенно главе европейской дипломатии Кае Каллас, стоило бы прислушаться к словам Путина и воздержаться от необоснованных угроз в адрес России. Ведущая также иронично добавила, что Европе «действительно приходится терпеть в данной ситуации».
Напомним, в среду Владимир Путин заявил, что «европейские подсвинки» присоединились к политике предыдущей администрации США, надеясь извлечь выгоду из возможного развала России, а Запад рассчитывал разрушить страну за короткий срок.
Ранее сообщалось, что ЕС обсуждает выделение Украине кредита за счет российских активов.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.