Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США

«Она многое бы могла, надо её использовать в этом плане. Он (Коул) на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю её сюда, всё-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения», — сказал Лукашенко.