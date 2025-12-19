Ричмонд
Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жена лидера США Дональда Трампа Мелания является его самым сильным оружием. В ходе общения с делегатами Всебелорусского народного собрания он рассказал, что посоветовал спецпосланнику США Джону Коулу передать Трампу, чтобы тот активнее использовал супругу в политических вопросах, отметив её славянское происхождение.

Лукашенко добавил, что Коул в ответ лишь «хмыкнул». Тем не менее, белорусский лидер считает, что более активное участие первой леди пошло бы американскому лидеру на пользу.

«Она многое бы могла, надо её использовать в этом плане. Он (Коул) на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю её сюда, всё-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения», — сказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко положительно оценил новую стратегию национальной безопасности США. Он назвал документ «приличным» и заявил, что его реализация на практике станет «подарком для мира».

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

