Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США

Лукашенко добавил, что Коул в ответ лишь «хмыкнул». Тем не менее, белорусский лидер считает, что более активное участие первой леди пошло бы американскому лидеру на пользу.
«Она многое бы могла, надо её использовать в этом плане. Он (Коул) на меня так посмотрел, хмыкнул, а я сам себе думаю: Господи, как я приглашаю её сюда, всё-таки женщина симпатичная, из-за ревности Трамп вообще может разорвать с нами всякие переговоры и отношения», — сказал Лукашенко.
Ранее Лукашенко положительно оценил новую стратегию национальной безопасности США. Он назвал документ «приличным» и заявил, что его реализация на практике станет «подарком для мира».
