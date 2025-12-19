Песков раскрыл детали новогоднего обращения Путина

По словам Пескова, президент, как и всегда, будет поздравлять россиян на фоне стен Кремля. Запись обращения еще не производилась. «Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году, в сам Новый год», — сказал пресс-секретарь.