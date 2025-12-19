Песков раскрыл детали новогоднего обращения Путина

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина будет записано в Кремле в традиционном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, президент, как и всегда, будет поздравлять россиян на фоне стен Кремля. Запись обращения еще не производилась. «Путин всегда в Новый год стоит и поздравляет россиян на улице [на фоне стен Кремля]. Так же будет и в этом году, в сам Новый год», — сказал пресс-секретарь.
В прошлом году, 1 января 2025 года, Владимир Путин также поздравил граждан с Новым годом, его обращение длилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства. Президент отметил, что «России еще немало предстоит сделать, однако уже сейчас граждане могут по праву гордиться достижениями», а также упомянул военных, назвав их подлинными героями.
Стоит отметить, что обычно Путин обращается к народу именно из Кремля. Однако в 2022 году, в условиях специальной военной операции (СВО), он выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении военнослужащих. В 2013 году президент обращался к народу из Хабаровска, где встретился с пострадавшими от наводнения.