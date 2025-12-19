Трамп одобрил многомиллионный военный бюджет на нужды Украины

В законопроекте о национальной обороне на 2026 финансовый год разрешаются выделение ассигнований, на программы Министерства обороны и военное строительство, разведывательные программы и программы Государственного департамента; и другие полномочия, касающиеся Вооруженных сил Соединенных Штатов. Также предоставляются полномочия вносить другие изменения в программы национальной безопасности, внешней политики, внутренней безопасности, торговли, судебной системы и другие связанные с ними программы.