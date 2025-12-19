Европейцы рассматривают многомиллиардный «кредит» для Киева: в чем план ЕС

Европейские лидеры по-прежнему нацелены на достижение соглашения по оказанию поддержки Украине. В качестве компромисса ЕС рассматривает предоставление «кредита» Киеву на 90 миллиардов евро. Средства, по плану Европы, будут выделены из суммы российских замороженных активов. Об этом заявило издание Euractiv.