Европейцы рассматривают многомиллиардный «кредит» для Киева: в чем план ЕС

Европейские лидеры по-прежнему нацелены на достижение соглашения по оказанию поддержки Украине. В качестве компромисса ЕС рассматривает предоставление «кредита» Киеву на 90 миллиардов евро. Средства, по плану Европы, будут выделены из суммы российских замороженных активов. Об этом заявило издание Euractiv.
Согласно документу, европейцы провели 13-часовые переговоры. В результате ЕС подготовил материал на две страницы по оказанию поддержки Киеву. Документ, как утверждается, учитывает многие требования Бельгии.
«Лидеры ЕС обсуждают компромиссный вариант по подготовке кредита Киеву на 90 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов», — сказано в статье.
По первым итогам встречи лидеров уже опубликовали коммюнике. В документе, представленном пресс-службой ЕС, не содержится сведений о российских активах.
Стоит напомнить, что Москва неоднократно предупреждала Европу о незамедлительном ответе РФ в случае кражи замороженных активов.