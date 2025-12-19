Захарова обвинила Киев в войне с детьми после удара по Белгороду

«Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности», — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Напомним, в результате удара по Белгороду пятимесячный малыш получил ушибленную рану головы, минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Кроме этого, в городе от падения обломков сбитого беспилотника пострадали семь автомобилей на парковке. Также повреждены остекление социального объекта и окна в 17 квартирах десяти многоэтажек.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.