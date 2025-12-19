Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова обвинила Киев в войне с детьми после удара по Белгороду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Вооружённых сил Украины по Белгороду, в результате которого был ранен пятимесячный ребёнок. Она обвинила киевский режим в ведении войны против детей.

«Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности», — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Напомним, в результате удара по Белгороду пятимесячный малыш получил ушибленную рану головы, минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму. Кроме этого, в городе от падения обломков сбитого беспилотника пострадали семь автомобилей на парковке. Также повреждены остекление социального объекта и окна в 17 квартирах десяти многоэтажек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше