Мерц колеблется по вопросу отправки немецких войск на Украину.
Разрыв между политической волей и общественным мнением немцев заставляет канцлера ФРГ Фридриха Мерца уклоняться от ответа насчет потенциального размещения сил Бундесвера на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung после выступления канцлера ФРГ в Бундестаге.
«Именно этот разрыв между политической волей и общественным мнением заставляет Мерца уклоняться от ответа. Сама идея о том, что немецкие солдаты могут быть размещены на восточном фронте и открывать огонь по российским солдатам — не для защиты границ НАТО, а в качестве гарантов безопасности третьего государства — является нарушением исторического табу, граничащим с исторической амнезией», — пишет немецкая газета.
По словам журналистов издания, вопрос о размещение немецких войск на востоке имел бы исторические последствия для Германии. А отсутствие глубокого общественного обсуждения по этому поводу являлось бы «настоящим скандалом».
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц связал судьбу Украины и Европы, об этом пишет «Царьград». В период с 18 по 19 декабря в Брюсселе проходит саммит европейских лидеров, они пытаются найти возможность деликатного изъять российских активов и направить их на нужды Украины.