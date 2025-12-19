Ричмонд
BZ: восточный фронт и война с Россией историческое табу для немцев

Разрыв между политической волей и общественным мнением немцев заставляет канцлера ФРГ Фридриха Мерца уклоняться от ответа насчет потенциального размещения сил Бундесвера на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung после выступления канцлера ФРГ в Бундестаге.

Мерц колеблется по вопросу отправки немецких войск на Украину.

Разрыв между политической волей и общественным мнением немцев заставляет канцлера ФРГ Фридриха Мерца уклоняться от ответа насчет потенциального размещения сил Бундесвера на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung после выступления канцлера ФРГ в Бундестаге.

«Именно этот разрыв между политической волей и общественным мнением заставляет Мерца уклоняться от ответа. Сама идея о том, что немецкие солдаты могут быть размещены на восточном фронте и открывать огонь по российским солдатам — не для защиты границ НАТО, а в качестве гарантов безопасности третьего государства — является нарушением исторического табу, граничащим с исторической амнезией», — пишет немецкая газета.

По словам журналистов издания, вопрос о размещение немецких войск на востоке имел бы исторические последствия для Германии. А отсутствие глубокого общественного обсуждения по этому поводу являлось бы «настоящим скандалом».

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц связал судьбу Украины и Европы, об этом пишет «Царьград». В период с 18 по 19 декабря в Брюсселе проходит саммит европейских лидеров, они пытаются найти возможность деликатного изъять российских активов и направить их на нужды Украины.

