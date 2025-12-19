«Именно этот разрыв между политической волей и общественным мнением заставляет Мерца уклоняться от ответа. Сама идея о том, что немецкие солдаты могут быть размещены на восточном фронте и открывать огонь по российским солдатам — не для защиты границ НАТО, а в качестве гарантов безопасности третьего государства — является нарушением исторического табу, граничащим с исторической амнезией», — пишет немецкая газета.