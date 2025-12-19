Песков ответил на вопрос о подарках Путину от американцев

Российская сторона передала президенту США Дональду Трампу ящик красной икры из Хабаровского края. Этот деликатес попробовал также его спецпредставитель Стив Уиткофф. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства Владимир Путин не получал от США подобных подарков.
Он уточнил, что американцы не передавали деликатесы российскому лидеру. Иных подробностей представитель Кремля не привел.
«Нет», — ответил РИА Новости Дмитрий Песков.
По предварительным подсчетам, подаренные Дональду Трампу изыски могли обойтись в сумму от 175 до 280 тысяч рублей. Сейчас один килограмм красной икры высокого класса оценивается в 6−7 тысяч рублей. Деликатес изготовили на рыбокомбинате в поселке Чныррах. Весь процесс соления и фасовки на производстве происходит вручную.