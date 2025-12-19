Начальник Генерального штаба Бельгии генерал от авиации Фредерик Вансина признал впечатляющие объёмы и эффективность российской военной техники. Об этом он заявил в комментарии агентству Belga по итогам своего трёхдневного визита в несколько стран восточного фланга НАТО.
По словам Вансины, одной из ключевых задач для европейских армий является переосмысление концепции «достаточно хорошего» в системах вооружений.
Он также подчеркнул, что странам альянса необходимо сосредоточиться на массовости вооружений, а не только на оснащении войск передовыми технологиями.
