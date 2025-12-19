Ричмонд
Начальника Генштаба Бельгии впечатлило российское вооружение

Начальник Генерального штаба Бельгии генерал от авиации Фредерик Вансина признал впечатляющие объёмы и эффективность российской военной техники.

Начальник Генерального штаба Бельгии генерал от авиации Фредерик Вансина признал впечатляющие объёмы и эффективность российской военной техники. Об этом он заявил в комментарии агентству Belga по итогам своего трёхдневного визита в несколько стран восточного фланга НАТО.

По словам Вансины, одной из ключевых задач для европейских армий является переосмысление концепции «достаточно хорошего» в системах вооружений.

Он также подчеркнул, что странам альянса необходимо сосредоточиться на массовости вооружений, а не только на оснащении войск передовыми технологиями.

Ранее сообщалось, что в ЕС испугались жестких высказываний Путина о «европейских подсвинках».

