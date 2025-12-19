Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин традиционно выступит с новогодним обращением из Кремля

В новогоднем обращении Путина не планируется каких-либо изменений или неожиданных элементов.

Источник: Аргументы и факты

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году, как и прежде, будет записано в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для ТАСС.

Он отметил, что формат поздравления останется традиционным: президент поздравит граждан на фоне кремлёвских стен в новогоднюю ночь. Каких-либо изменений или неожиданных элементов в обращении не планируется.

При этом в Кремле уточнили, что на данный момент новогоднее обращение «ещё не записано». Подготовка к нему продолжается в рабочем порядке.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин активно готовится к совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. По его словам, он готовится до глубокой ночи.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше