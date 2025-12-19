Путин традиционно выступит с новогодним обращением из Кремля

Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году, как и прежде, будет записано в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии для ТАСС.
Он отметил, что формат поздравления останется традиционным: президент поздравит граждан на фоне кремлёвских стен в новогоднюю ночь. Каких-либо изменений или неожиданных элементов в обращении не планируется.
При этом в Кремле уточнили, что на данный момент новогоднее обращение «ещё не записано». Подготовка к нему продолжается в рабочем порядке.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин активно готовится к совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции. По его словам, он готовится до глубокой ночи.