МИД назвал условие для возобновления диалога с НАТО: вот что следует сделать альянсу

«Если же НАТО будет готово отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», — рассказал он в беседе с «Известиями».
Как подчеркнул представитель МИД, даже до 2014 года диалог с альянсом по безопасности был крайне напряженным и непростым.
Масленников добавил, что враждебная политика НАТО, предположительно, останется неизменной на среднесрочную перспективу. Никаких намеков на ее пересмотр в настоящее время не наблюдается, отметил он.
Накануне российский лидер Владимир Путин еще раз подтвердил готовность Москвы решать все вопросы мирным путем через переговоры. При этом он выразил надежду, что подобный диалог удастся начать с европейскими партнерами.