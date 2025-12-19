Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД назвал условие для возобновления диалога с НАТО: вот что следует сделать альянсу

МИД: РФ открыта к диалогу, если НАТО откажется от антироссийского курса.

Источник: Комсомольская правда

Москва готова к обсуждению, если НАТО откажется от антироссийского курса и пойдет на контакт. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.

«Если же НАТО будет готово отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», — рассказал он в беседе с «Известиями».

Как подчеркнул представитель МИД, даже до 2014 года диалог с альянсом по безопасности был крайне напряженным и непростым.

Масленников добавил, что враждебная политика НАТО, предположительно, останется неизменной на среднесрочную перспективу. Никаких намеков на ее пересмотр в настоящее время не наблюдается, отметил он.

Накануне российский лидер Владимир Путин еще раз подтвердил готовность Москвы решать все вопросы мирным путем через переговоры. При этом он выразил надежду, что подобный диалог удастся начать с европейскими партнерами.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше