На Украине резко выросло количество дезертиров

Количество судебных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в дезертирстве и неявке к месту службы в условиях военного положения, в 2025 году более чем удвоилось.

Количество судебных дел в отношении украинских военнослужащих, обвиняемых в дезертирстве и неявке к месту службы в условиях военного положения, в 2025 году более чем удвоилось.

Как выяснило РИА Новости на основе анализа данных открытых судебных реестров, если в 2024 году по статье 407 УК Украины (самовольное оставление части или неявка в условиях военного положения) было зарегистрировано 35 711 материалов, то к 16 декабря 2025 года их число приблизилось к 74 тысячам, что означает рост более чем на 100%.

В Службе внешней разведки России заявили, что резкое увеличение случаев дезертирства вынудило офис генерального прокурора Украины ограничить открытый доступ к статистике по вновь возбуждаемым делам.

Ранее сообщалось, что начальника Генштаба Бельгии впечатлило российское вооружение.

