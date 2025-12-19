На Украине резко выросло количество дезертиров

Как выяснило РИА Новости на основе анализа данных открытых судебных реестров, если в 2024 году по статье 407 УК Украины (самовольное оставление части или неявка в условиях военного положения) было зарегистрировано 35 711 материалов, то к 16 декабря 2025 года их число приблизилось к 74 тысячам, что означает рост более чем на 100%.