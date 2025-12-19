Трамп утвердил рекордный оборонный бюджет: сколько Штаты выделят Украине

Соединенные Штаты намерены реализовать политику «мира через силу». В связи с этим американский лидер Дональд Трамп утвердил рекордный военный бюджет страны. Он составит 901 миллиард долларов. В бюджет также включена помощь Украине. Об этом сказано в заявлении Белого дома.
Отмечается, что акт позволит Пентагону защитить Соединенные Штаты от «внутренних и внешних угроз». Кроме того, говорится в документе, Министерство войны укрепит военно-промышленную базу.
Как утверждается, на оружие для Киева США выделят 400 миллионов долларов.
Дональд Трамп ранее призвал украинские власти поторопиться с решениями по мирному плану. Он указал на медлительность Киева в вопросе урегулирования. По его мнению, пока страна принимает решения, Россия «может передумать».