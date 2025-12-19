Ричмонд
Трамп подписал рекордный военный бюджет США на 2026 год с 400 млн для Украины

Президент США Дональд Трамп утвердил рекордный военный бюджет страны на 2026 финансовый год в размере 901 миллиарда долларов. В заявлении Белого дома отмечается, что это позволит Пентагону реализовать политику «Мир через силу», защитить родину и укрепить военно-промышленную базу.

Источник: Life.ru

Проект был одобрен Конгрессом 17 декабря. Он предусматривает, в частности, выделение по 400 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Кроме того, закон обязывает министра войны США докладывать Конгрессу о любых приостановках или прекращениях передачи Украине разведывательных данных.

Напомним, предыдущий военный бюджет США на 2025 финансовый год составлял 884 миллиарда долларов.

Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. Интересно, что новая стратегия национальной безопасности США избегает критики России. При этом главным приоритетом США считают именно остановку войн. В России отметили силу Трампа после публикации данного документа.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

