Трамп подписал рекордный военный бюджет США на 2026 год с 400 млн для Украины

Проект был одобрен Конгрессом 17 декабря. Он предусматривает, в частности, выделение по 400 миллионов долларов на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Кроме того, закон обязывает министра войны США докладывать Конгрессу о любых приостановках или прекращениях передачи Украине разведывательных данных.
Напомним, предыдущий военный бюджет США на 2025 финансовый год составлял 884 миллиарда долларов.
Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. Интересно, что новая стратегия национальной безопасности США избегает критики России. При этом главным приоритетом США считают именно остановку войн. В России отметили силу Трампа после публикации данного документа.
