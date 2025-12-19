«В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским “подсвинкам”. Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила ведущая в эфире телеканала, видео которого было опубликовано на YouTube-канале Welt.
Кроме того, она добавила, что некоторым политикам следует прислушаться к тому, что говорит президент России и воздержаться от угроз в отношении страны.
Путин 17 декабря сообщил, что многие западные страны рассчитывали на быструю победу в столкновении с Россией. По его словам, «европейские подсвинки» сразу же включились в работу прежней администрации США, надеясь воспользоваться ситуацией и вернуть утраченные возможности. Путин подчеркнул, что действия ЕС можно рассматривать как попытку «взять реванш» за предыдущие годы.