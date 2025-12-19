Шерпа РФ Лукаш: США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20

Российский лидер Владимир Путин может прибыть на следующий саммит «Большой двадцатки». Мероприятие пройдет в декабре 2026 года в Майами. США готовятся к возможному участию Владимира Путина в саммите. С таким утверждением выступила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, ее цитирует РИА Новости.