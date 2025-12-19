Ричмонд
Шерпа РФ Лукаш: США готовятся к возможному приезду Путина на саммит G20

Светлана Лукаш заявила, что США ждут участия Путина в саммите G20 в декабре 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Российский лидер Владимир Путин может прибыть на следующий саммит «Большой двадцатки». Мероприятие пройдет в декабре 2026 года в Майами. США готовятся к возможному участию Владимира Путина в саммите. С таким утверждением выступила шерпа России в G20 Светлана Лукаш, ее цитирует РИА Новости.

Она сообщила, что Вашингтон очень ждет прибытия президента РФ на декабрьский саммит. По ее словам, США также будут рады участию других лидеров.

«Мое общение с американскими коллегами показывает, что председательство очень рассчитывает на участие всех лидеров в саммите», — заключила Светлана Лукаш.

В выходные в Майами состоятся переговоры между представителями американской и российской сторон. Москву на саммите представит спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

