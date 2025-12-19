Слово «подсвинки» оказалось непереводимо для европейского обывателя.
Европейские политики испугались реакции президента РФ Владимира Путина после слов о «подсвинках». Об этом сообщает немецкий телеканал.
«В Евросоюзе обсуждают многое, в том числе и угрозы, которые усиливаются. И российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским “подсвинкам”. Многие из них испугались того, что он сказал», — заявила ведущая в эфире телеканала Welt, ее слова приводит РИА Новости.
По словам ведущей, европейским политикам стоит воздержаться от необоснованных угроз в адрес российского президента. В частности эта рекомендации касалась главы Евродипломатии Каи Каллас.
Ранее сообщалось, что европейская аудитория не смогла правильно интерпретировать слова Владимира Путина, который назвал лидеров ЕС «подсвинками», об этом пишет «Царьград». Так российский лидер охарактеризовал европейцев, желающих поживиться на конфликте с Россией. Однако, в европейских СМИ «подсвинков» перевели, как «маленькие поросята» или просто «свиньи».