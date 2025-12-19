Мадуро призвал американцев выступить против войны в Южной Америке

«Народ Соединенных Штатов должен поднять свой мощный голос и сказать “нет” военным планам, “нет” войне в Южной Америке, “нет” смене режима [в Венесуэле], “нет” крови за нефть», — заявил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
В планы администрации США входит смена демократического республиканского режима Венесуэлы на колониальный, указал Мадуро. Он подчеркнул, что «этого не произойдет, так как сегодня не времена колониализма». Венесуэльский лидер потребовал «уважения к суверенитету государств и народов».
Мадуро заявил, что пока в Венесуэле правит народ, есть уверенность в мирном будущем и страна продолжит движение к миру и справедливости.
16 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону «украденные ранее» нефть, землю и другие активы.
«Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо сформированной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще не видели. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — написал Трамп.