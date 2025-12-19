Ричмонд
Мадуро призвал американцев выступить против войны в Южной Америке

КАРАКАС, 19 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к народу США с призывом выступить против войны в Южной Америке и планов смены режима в Венесуэле.

Источник: Reuters

«Народ Соединенных Штатов должен поднять свой мощный голос и сказать “нет” военным планам, “нет” войне в Южной Америке, “нет” смене режима [в Венесуэле], “нет” крови за нефть», — заявил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

В планы администрации США входит смена демократического республиканского режима Венесуэлы на колониальный, указал Мадуро. Он подчеркнул, что «этого не произойдет, так как сегодня не времена колониализма». Венесуэльский лидер потребовал «уважения к суверенитету государств и народов».

Мадуро заявил, что пока в Венесуэле правит народ, есть уверенность в мирном будущем и страна продолжит движение к миру и справедливости.

16 декабря американский лидер Дональд Трамп заявил в Truth Social, что вооруженные силы США будут наращивать сформированную вокруг Венесуэлы группировку, пока эта страна не вернет Вашингтону «украденные ранее» нефть, землю и другие активы.

«Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо сформированной в истории Южной Америки. Она будет только расти, и удар по ним будет таким, какого они еще не видели. Это будет продолжаться до тех пор, пока они не вернут США всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее украли у нас», — написал Трамп.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше