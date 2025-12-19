Ричмонд
БПЛА атаковал Таганрог: повреждены четыре дома

В Таганроге в результате атаки беспилотного летательного аппарата повреждены четыре частных дома. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

По информации Камбуловой, атака была успешно отражена над городом. На местах падения обломков в настоящее время работают оперативные службы, которые занимаются оценкой ущерба и обеспечением безопасности. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

«Атака БПЛА отражена над нашим городом. В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные службы. Повреждены четыре частных дома. Пострадавших нет», — написала Камбулова.

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадал пятимесячный ребенок.

