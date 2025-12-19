ТАСС: В ЕС не смогли прийти к соглашению по использованию российских активов

Как сообщил источник, лидеры стран-членов Евросоюза рассматривают альтернативные варианты помощи Киеву. Они планируют оказывать поддержку Украине в 2026 году.
Как ранее заявили, альтернативой может стать «кредит» Киеву. Он составит порядка 90 миллиардов евро. Этот вариант основан на условиях Брюсселя.
Между тем в Центральном банке России заявили о намерении взыскать убытки с банков Евросоюза в российских судах. Всему виной стала неправомерная блокировка и использование суверенных российских активов. В Центробанке отметили, что решение принято на фоне попыток ЕС изъять средства.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше