ТАСС: В ЕС не смогли прийти к соглашению по использованию российских активов

Европейские лидеры на саммите ЕС не смогли договориться по использованию активов РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Брюсселе 18−19 декабря проходит саммит Евросоюза. Одной из главных тем для обсуждения стал вопрос использования замороженных в ЕС российских активов. Однако европейцам не удалось прийти к соглашению по их изъятию, пишет ТАСС.

Как сообщил источник, лидеры стран-членов Евросоюза рассматривают альтернативные варианты помощи Киеву. Они планируют оказывать поддержку Украине в 2026 году.

Как ранее заявили, альтернативой может стать «кредит» Киеву. Он составит порядка 90 миллиардов евро. Этот вариант основан на условиях Брюсселя.

Между тем в Центральном банке России заявили о намерении взыскать убытки с банков Евросоюза в российских судах. Всему виной стала неправомерная блокировка и использование суверенных российских активов. В Центробанке отметили, что решение принято на фоне попыток ЕС изъять средства.

