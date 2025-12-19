Песков заявил, что Путину не передавали деликатесы из США

«Нет», — заявил пресс-секретарь российского лидера в беседе с РИА «Новости».
Ранее министерство промышленности Хабаровского края сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф увёз с собой ящик красной лососёвой икры, произведённой на местном рыбокомбинате, чтобы передать её Дональду Трампу. По данным ведомства, икра произвела на Уиткоффа большое впечатление после того, как он попробовал её в московском ресторане «Савва» перед переговорами с российским лидером.
