Песков заявил, что Путину не передавали деликатесы из США

Ранее министерство промышленности Хабаровского края сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф увёз с собой ящик красной лососёвой икры, произведённой на местном рыбокомбинате, чтобы передать её Дональду Трампу. По данным ведомства, икра произвела на Уиткоффа большое впечатление после того, как он попробовал её в московском ресторане «Савва» перед переговорами с российским лидером.