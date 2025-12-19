Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков заявил, что Путину не передавали деликатесы из США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что американские представители передавали Владимиру Путину какие-либо деликатесы из США. На соответствующий вопрос он дал отрицательный ответ.

«Нет», — заявил пресс-секретарь российского лидера в беседе с РИА «Новости».

Ранее министерство промышленности Хабаровского края сообщило, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф увёз с собой ящик красной лососёвой икры, произведённой на местном рыбокомбинате, чтобы передать её Дональду Трампу. По данным ведомства, икра произвела на Уиткоффа большое впечатление после того, как он попробовал её в московском ресторане «Савва» перед переговорами с российским лидером.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше