Песков рассказал, как Путин отметит Новый год

Российский лидер Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких. Такими сведениями поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Стоит отметить, что в прошлом году Владимир Путин так же праздновал Новый год с родными и близкими. Президент, кроме того, провел телефонные разговоры с иностранными коллегами.
«Сам Новый год [встретит] с родными и близкими», — сообщил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также оповестил, что ежегодное новогоднее обращение президента к гражданам пока «не записано». Он рассказал, где Владимир Путин будет произносить речь. По словам Дмитрия Пескова, президент России выступит с обращением в Кремле. Речь будет записана в привычном всем формате. Само выступление пройдет на фоне стен Кремля.