Песков рассказал, как Путин отметит Новый год

Представитель Кремля также оповестил, что ежегодное новогоднее обращение президента к гражданам пока «не записано». Он рассказал, где Владимир Путин будет произносить речь. По словам Дмитрия Пескова, президент России выступит с обращением в Кремле. Речь будет записана в привычном всем формате. Само выступление пройдет на фоне стен Кремля.