Бельгийский генерал Вансина признал превосходство оружия РФ над НАТО

Ранее британское издание Daily Express сообщило, что размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии создаёт прямую угрозу для Великобритании. Ракета из Белоруссии долетит до Лондона всего за восемь минут. Комплекс в публикации назвали «ужасающим новым оружием» Владимира Путина и указали, что его развёртывание у границ НАТО усиливает давление на Запад.