Бельгийский генерал Вансина признал превосходство оружия РФ над НАТО

Глава бельгийского генштаба, генерал от авиации Фредерик Вансина заявил 18 декабря, что его поразили эффективность и масштабы производства российского вооружения.

«У России имеется много довольно эффективного оборудования, причём впечатляющие объёмы», — сказал он в интервью агентству Belga.

Вансина отметил, что речь идёт в первую очередь о массовом выпуске военной техники в РФ. По его словам, это заставляет Европу заново переосмысливать устоявшиеся армейские концепции. Генерал подчеркнул, что НАТО стоит обратить внимание на менее технологичное, но более боеспособное оружие.

Ранее британское издание Daily Express сообщило, что размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии создаёт прямую угрозу для Великобритании. Ракета из Белоруссии долетит до Лондона всего за восемь минут. Комплекс в публикации назвали «ужасающим новым оружием» Владимира Путина и указали, что его развёртывание у границ НАТО усиливает давление на Запад.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

