В Литве могут учесть мнение кота при принятии решений в сфере СМИ

В Литве могут наделить кота влиянием на решения в сфере национальных СМИ.

Источник: Аргументы и факты

В Литве обсуждается необычная законодательная инициатива, которая теоретически может наделить кота влиянием на решения в сфере национальных СМИ. Об этом сообщило издание Politico.

Литовское правительство продвигает законопроект, предполагающий учёт мнения кота депутата от оппозиции Агне Ширинскене при принятии решения об увольнении генерального директора национального вещателя. Сейм уже поддержал пакет поправок, включая так называемую «кошачью», однако окончательное голосование по изменениям в закон, как ожидается, будет перенесено на январь.

Критики инициативы считают, что реформа нацелена на смещение действующего руководителя LRT Моники Гарбачяускайте-Будриене и одновременно ослабляет механизмы защиты независимости общественного медиахолдинга.

Сомнения в целесообразности изменений высказал президент Литвы Гитанас Науседа, указав на риски дестабилизации ситуации в условиях сложной внешнеполитической обстановки.

Ранее сообщалось, что главный мышелов Соединенного Королевства Кот Ларри отказался заходить в резиденцию премьер-министра Британии Кира Стармера вместе с Владимиром Зеленским.

