Зеленский назвал пункты мирного плана, по которым нет согласия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с США по мирному урегулированию не удалось достичь соглашения по ключевым вопросам, включая статус Донбасса и контроль над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Об этом он сообщил на пресс-конференции, транслировавшейся на YouTube-канале его офиса.

Зеленский отметил, что у сторон остаются различные взгляды на будущее Донбасса, а вопрос о ЗАЭС также остаётся нерешённым, наряду с финансовыми аспектами урегулирования.

«Касаемо чувствительных вопросов, о которых мы говорили с США. Донбасс — вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. Атомная станция… вопрос не решен. Вопрос денег», — заявил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп открыто призвал официальный Киев как можно быстрее принять решение по мирному предложению, так как новый успех России на фронте может привести к тому, что Москва изменит требования.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

