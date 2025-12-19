Ричмонд
Welt: Путин напугал политиков Европы словами о «подсвинках»

Политиков в странах Европейского союза встревожило выступление президента России Владимира Путина, в котором он назвал их «подсвинками». Об этом сообщает телеканал Welt.

Источник: Life.ru

По данным канала, в ЕС сейчас активно обсуждают растущие угрозы. Глава российского государства, по их мнению, резко «прошёлся по европейским подсвинкам».

«Российский лидер высказался по этому поводу, пройдясь по европейским “подсвинкам”. Многие из них испугались того, что он сказал», — отметила ведущая.

Напомним, 17 декабря Путин выступил на расширенном заседании коллегии Минобороны. Он заявил, что на Западе людям навязывают страх перед неизбежной конфронтацией с Россией, и в этом контексте употребил слово «подсвинки» в адрес европейских политиков. Лингвист объяснил Life.ru, как на Западе переведут эти слова президента РФ.

