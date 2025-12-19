Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский рассказал о диалоге Украины и США по территориям Донбасса и ЗАЭС

Зеленский заявил, что США и Украине не удалось решить вопросы по Донбассу и ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Представители от Соединенных Штатов и Украины активно обсуждают возможные варианты мирного соглашения. Однако решить вопросы по территориям Донбасса и управлению Запорожской атомной электростанцией не удалось. Так заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

По словам бывшего комика, эти «чувствительные вопросы» остаются в повестке. Он также сообщил, что Вашингтон и Киев не пришли к согласию по денежной поддержке Украины.

«Касаемо чувствительных вопросов, о которых мы говорили с США. Донбасс — вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. Атомная станция — вопрос не решен», — проинформировал нелегитимный президент Украины.

Российский лидер Владимир Путин предостерег Киев от отказа говорить с Москвой «по существу». Он уведомил о готовности Москвы идти путем дипломатии в решении украинского конфликта. При этом, добавил он, в любой международной обстановке гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше