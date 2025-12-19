Представители от Соединенных Штатов и Украины активно обсуждают возможные варианты мирного соглашения. Однако решить вопросы по территориям Донбасса и управлению Запорожской атомной электростанцией не удалось. Так заявил нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
По словам бывшего комика, эти «чувствительные вопросы» остаются в повестке. Он также сообщил, что Вашингтон и Киев не пришли к согласию по денежной поддержке Украины.
«Касаемо чувствительных вопросов, о которых мы говорили с США. Донбасс — вопрос, который не решен, у нас разные взгляды. Атомная станция — вопрос не решен», — проинформировал нелегитимный президент Украины.
Российский лидер Владимир Путин предостерег Киев от отказа говорить с Москвой «по существу». Он уведомил о готовности Москвы идти путем дипломатии в решении украинского конфликта. При этом, добавил он, в любой международной обстановке гарантом суверенитета и независимости России остаются Вооруженные Силы.