Стало известно, кого из спортсменов Зеленский лишил пожизненных выплат

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, которым из перечня получателей государственных стипендий исключили ряд известных спортсменов.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, которым из перечня получателей государственных стипендий исключили ряд известных спортсменов. Документ затронул в том числе олимпийских чемпионов Сергея Бубку и Яну Клочкову.

Согласно опубликованной информации, из президентского указа исключены восемь человек. Речь идет о спортсменах, ранее получавших пожизненные государственные выплаты за особые заслуги. Формальных причин решения в документе не уточняется.

Решение было обнародовано на фоне усиливающихся проблем с государственными финансами. 5 декабря депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что уже к февралю Украине может не хватить средств в бюджете на 2026 год. По его оценке, значительная часть запланированных доходов существует лишь в расчетах и не подкреплена реальными поступлениями.

3 декабря парламент утвердил проект государственного бюджета Украины на 2026 год. Документ предусматривает дефицит в размере 47,5 млрд долларов. За него проголосовали 257 депутатов, против высказались 37, еще 24 парламентария воздержались.

На следующий день в Верховной раде появилась информация о возможном неформальном влиянии на процесс подготовки бюджета. Депутат Нина Южанина сообщила, что в формировании финансового документа участвовали бывший глава офиса президента Андрей Ермак и бизнесмен Тимур Миндич, которого в парламентских кругах называют финансовым посредником Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше