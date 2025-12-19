Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС хотят дать Бельгии неограниченные гарантии по активам России

Участники саммита Евросоюза обсуждают план предоставления Бельгии неограниченных гарантий для выделения Украине 90 миллиардов евро за счёт российских активов. Как сообщает портал Euractiv, переговоры, которые длятся уже 13 часов, продолжатся до достижения результата.

Согласно информации, речь идёт о предоставлении Бельгии со стороны других стран и финансовых институтов ЕС «полных и неограниченных мер солидарности и распределения рисков». Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал таких гарантий, поскольку конфискация активов является шагом, сопряжённым с «непредсказуемыми рисками».

Ранее лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по конфискации российских активов и финансированию Украины. Вечером 17 декабря они раскололись на два лагеря, и компромисс оказался под угрозой. Команда президента США Дональда Трампа активно убеждает союзников из ЕС не передавать замороженные средства Киеву.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше