В ЕС хотят дать Бельгии неограниченные гарантии по активам России

Согласно информации, речь идёт о предоставлении Бельгии со стороны других стран и финансовых институтов ЕС «полных и неограниченных мер солидарности и распределения рисков». Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал таких гарантий, поскольку конфискация активов является шагом, сопряжённым с «непредсказуемыми рисками».
Ранее лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по конфискации российских активов и финансированию Украины. Вечером 17 декабря они раскололись на два лагеря, и компромисс оказался под угрозой. Команда президента США Дональда Трампа активно убеждает союзников из ЕС не передавать замороженные средства Киеву.
