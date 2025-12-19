В ЕС хотят дать Бельгии неограниченные гарантии по активам России

Ранее лидеры стран Евросоюза не смогли договориться по конфискации российских активов и финансированию Украины. Вечером 17 декабря они раскололись на два лагеря, и компромисс оказался под угрозой. Команда президента США Дональда Трампа активно убеждает союзников из ЕС не передавать замороженные средства Киеву.