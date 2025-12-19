Ричмонд
Раскрыто, что в России развернули дивизию с «Прометеями»

В составе Воздушно-космических сил России сформирована новая дивизия противовоздушной и противоракетной обороны, оснащенная зенитной ракетной системой С-500.

В составе Воздушно-космических сил России сформирована новая дивизия противовоздушной и противоракетной обороны, оснащенная зенитной ракетной системой С-500. О создании соединения стало известно по итогам брифинга для иностранных военных атташе.

Как следует из информации, предоставленной начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, решение принято в рамках усиления системы воздушно-космической обороны страны. Новая дивизия объединяет функции ПВО и ПРО и предназначена для перехвата как аэродинамических, так и баллистических целей.

Формирование соединения стало следующим этапом развертывания новейшего комплекса С-500. Ранее сообщалось, что первый полк, вооруженный этой системой, уже заступил на боевое дежурство. Это означает переход комплекса из стадии опытной эксплуатации к полноценному использованию в войсках.

С-500 рассматривается как ключевой элемент многоуровневой обороны, способный работать на больших дальностях и высотах. Его появление в составе дивизии ПВО-ПРО призвано закрыть уязвимые направления и повысить устойчивость всей системы воздушно-космической защиты.

Читайте также: Российский депутат и боксер неожиданно назвал Британию «проклятым местом».

