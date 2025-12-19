Обнародовано, что в Госдуме закрепили кресты на гербе России

Госдума во втором и третьем чтениях единогласно приняла закон, уточняющий официальное описание герба Российской Федерации. Документ поддержали 405 депутатов, возражений не прозвучало.
Принятый закон вносит изменения в текстовое описание государственного символа. После формулировки о скипетре в правой лапе орла и державе в левой добавлено уточнение о том, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. Таким образом, кресты официально закреплены в нормативном описании герба.
Инициатива была внесена в парламент группой из 412 депутатов. Ее появлению предшествовала серия публичных скандалов, связанных с исчезновением или заменой крестов в визуальных образах государственных и религиозных символов. Эта тенденция получила неофициальное название «крестопад».
Наиболее заметный резонанс вызвал конкурс Центробанка на изображение для новой тысячерублевой купюры, где была представлена бывшая Дворцовая церковь в Казани без крестов. Еще одним поводом для обсуждений стала упрощенная версия государственного герба, размещенная на официальном сайте президента России, где кресты были заменены геометрическими элементами.
В ходе подготовки законопроекта были проведены консультации с представителями традиционных религиозных конфессий. Все они поддержали инициативу, указав на историческое и символическое значение утверждаемого изображения.
