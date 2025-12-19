Обнародовано, что в Госдуме закрепили кресты на гербе России

Принятый закон вносит изменения в текстовое описание государственного символа. После формулировки о скипетре в правой лапе орла и державе в левой добавлено уточнение о том, что малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. Таким образом, кресты официально закреплены в нормативном описании герба.