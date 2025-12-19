Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен новый план ЕС по финансированию Киева

На саммите Евросоюза в Брюсселе вместо идеи использования замороженных российских активов для кредитования Украины в настоящее время обсуждается вариант заимствования средств из общего бюджета ЕС.

На саммите Евросоюза в Брюсселе вместо идеи использования замороженных российских активов для кредитования Украины в настоящее время обсуждается вариант заимствования средств из общего бюджета ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Как отметил один из дипломатов, вопрос о российских активах временно отложен, а переговоры сосредоточены на кредите, обеспеченном резервами бюджета Евросоюза.

Напомним, по итогам первого дня саммита лидеры ЕС не достигли соглашения по использованию активов Банка России, и эта тема не вошла в итоговое заявление.

Ранее в МИД заявили о готовности РФ к ответным действиям по защите активов.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше