Стал известен новый план ЕС по финансированию Киева

На саммите Евросоюза в Брюсселе вместо идеи использования замороженных российских активов для кредитования Украины в настоящее время обсуждается вариант заимствования средств из общего бюджета ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.