Стал известен новый план ЕС по финансированию Киева

Как отметил один из дипломатов, вопрос о российских активах временно отложен, а переговоры сосредоточены на кредите, обеспеченном резервами бюджета Евросоюза.
Напомним, по итогам первого дня саммита лидеры ЕС не достигли соглашения по использованию активов Банка России, и эта тема не вошла в итоговое заявление.
Ранее в МИД заявили о готовности РФ к ответным действиям по защите активов.
