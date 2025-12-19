Выяснилось, чем именно Польша усилила артиллерию у границ России

В качестве сравнения приводится немецкая САУ PzH 2000, считающаяся прямым конкурентом K9. В ходе боевого применения на Украине эта система показала ограниченную надежность, а ее производство требует значительно большего времени. Эти факторы, по оценке издания, сыграли не в пользу немецкой разработки.