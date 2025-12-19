Выяснилось, чем именно Польша усилила артиллерию у границ России

Польская армия получила новую партию самоходных артиллерийских установок K9A1 Thunder. Речь идет о южнокорейских гаубицах, которые на Западе прямо называют ориентированными на возможное противостояние с Россией, передает MWM.
Поставка состоялась 16 декабря. В распоряжение 16-й механизированной дивизии передали 12 гусеничных САУ в рамках первого контракта. Полученные машины распределили между несколькими подразделениями сухопутных войск. Всего Варшава планирует закупить 218 установок этого типа, что делает программу одной из крупнейших артиллерийских закупок в Европе за последние годы.
K9A1 Thunder оснащена 155-миллиметровым орудием. При использовании активно-реактивных боеприпасов дальность стрельбы достигает 40 км. Установка предназначена для быстрого маневра, ведения контрбатарейной борьбы и нанесения ударов по удаленным целям.
На этом фоне западные аналитики отмечают рост спроса на K9 в Европе. Заказы на эти САУ уже оформили Румыния, Финляндия, Эстония и Норвегия. Расширение парка южнокорейских гаубиц объясняют сочетанием сроков поставки и эксплуатационной надежности.
В качестве сравнения приводится немецкая САУ PzH 2000, считающаяся прямым конкурентом K9. В ходе боевого применения на Украине эта система показала ограниченную надежность, а ее производство требует значительно большего времени. Эти факторы, по оценке издания, сыграли не в пользу немецкой разработки.
Читайте также: Российский депутат и боксер неожиданно назвал Британию «проклятым местом».