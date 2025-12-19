Регулирование искусственного интеллекта затронет Хабаровский край

В России формируют единый подход к регулированию искусственного интеллекта. Изменения затронут регионы, в том числе Хабаровский край. Тема ИИ сегодня связана не только с технологиями, но и с безопасностью людей и развитием цифровых сервисов. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Совещание по регулированию искусственного интеллекта прошло в Координационном центре Правительства РФ под руководством заместителя председателя правительства — руководителя аппарата Дмитрия Григоренко. В нем участвовали представители власти, бизнеса и экспертных сообществ. По итогам обсуждения Дмитрий Григоренко поручил доработать предложения и направить их в Минцифры РФ для анализа и подготовки единого плана.
«В вопросе регулирования искусственного интеллекта наша задача — найти баланс. Важно обеспечить безопасность людей и при этом не остановить развитие инноваций. Слишком жесткие правила могут замедлить внедрение ИИ, поэтому действовать нужно точечно и постепенно», — сказал Дмитрий Григоренко.
Искусственный интеллект активно внедряется и в Хабаровском крае. В регионе развивают цифровые сервисы и образовательные проекты. Один из примеров — «Урок цифры», где школьники знакомятся с основами работы нейросетей.
«Искусственный интеллект и нейросети уже стали частью нашей повседневной жизни. Чем раньше школьники начнут понимать, как они работают, тем выше будет их уровень безопасности, особенно в интернете», — рассказал министр цифрового развития и связи края Евгений Демин.
Совещание стало отправной точкой для дальнейшей проработки регулирования искусственного интеллекта, результаты которой со временем отразятся и на цифровом развитии Хабаровского края.