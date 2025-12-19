Ричмонд
Участники саммита ЕС приняли решение о финансировании Украины на €90 млрд

Страны Евросоюза достигли договорённости о выделении финансовой поддержки Киеву в объёме 90 млрд евро на два года.

Источник: Аргументы и факты

Участники саммита Европейского союза достигли договорённости о выделении финансовой поддержки Киеву в объёме 90 млрд евро на двухлетний период. Об этом сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта, подводя итоги встречи лидеров ЕС.

Согласованное финансирование рассчитано на 2026−2027 годы и предполагает долгосрочную поддержку Украины со стороны стран сообщества. При этом детали источников формирования средств в официальном сообщении раскрыты не были.

В то же время объём утверждённой помощи соответствует альтернативному плану Еврокомиссии, который предусматривает привлечение общеевропейского займа без конфискации российских активов.

Ранее сообщалось, что Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил создание программы поддержки ВПК Евросоюза на 1,5 млрд евро, из которых 300 млн евро предназначены для Украины.

