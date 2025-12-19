Выяснилось, что Путин не получил ответных подарков из США

Поводом для разговоров стал эпизод с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Перед переговорами с Владимиром Путиным он посетил московский ресторан «Савва», где попробовал красную икру из Хабаровского края. Угощение произвело впечатление, после чего американскому представителю вручили целый ящик икры, который он впоследствии доставил в США.