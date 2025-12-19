Выяснилось, что Путин не получил ответных подарков из США

Американская сторона не передавала президенту России Владимиру Путину никаких гастрономических подарков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившиеся обсуждения вокруг обмена презентами на фоне недавних контактов Москвы и Вашингтона.
Поводом для разговоров стал эпизод с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Перед переговорами с Владимиром Путиным он посетил московский ресторан «Савва», где попробовал красную икру из Хабаровского края. Угощение произвело впечатление, после чего американскому представителю вручили целый ящик икры, который он впоследствии доставил в США.
Как уточнялось, деликатес предназначался именно Дональду Трампу. При этом никаких ответных знаков внимания из Соединенных Штатов российскому лидеру не последовало. В Кремле подчеркнули, что речь о передаче каких-либо продуктов или подарков Путину не шла.
Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялись 2 декабря и продолжались более пяти часов. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с мирным урегулированием конфликта на Украине. По итогам беседы помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал диалог как полезный, конструктивный и содержательный.
История с икрой стала примечательной деталью на фоне серьезной повестки переговоров, однако в Кремле дали понять, что она не имела продолжения в виде какого-либо обмена жестами между сторонами.
