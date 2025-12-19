Ричмонд
Выяснилось, что Путин не получил ответных подарков из США

Американская сторона не передавала президенту России Владимиру Путину никаких гастрономических подарков.

Американская сторона не передавала президенту России Владимиру Путину никаких гастрономических подарков. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя появившиеся обсуждения вокруг обмена презентами на фоне недавних контактов Москвы и Вашингтона.

Поводом для разговоров стал эпизод с участием спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Перед переговорами с Владимиром Путиным он посетил московский ресторан «Савва», где попробовал красную икру из Хабаровского края. Угощение произвело впечатление, после чего американскому представителю вручили целый ящик икры, который он впоследствии доставил в США.

Как уточнялось, деликатес предназначался именно Дональду Трампу. При этом никаких ответных знаков внимания из Соединенных Штатов российскому лидеру не последовало. В Кремле подчеркнули, что речь о передаче каких-либо продуктов или подарков Путину не шла.

Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа состоялись 2 декабря и продолжались более пяти часов. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с мирным урегулированием конфликта на Украине. По итогам беседы помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал диалог как полезный, конструктивный и содержательный.

История с икрой стала примечательной деталью на фоне серьезной повестки переговоров, однако в Кремле дали понять, что она не имела продолжения в виде какого-либо обмена жестами между сторонами.

