Зеленский сообщил, что вопросы по Донбассу с США еще не решены

Ранее американская газета Politico сообщила, что США усилили давление на Киев с целью добиться от него уступок для прекращения конфликта. В последние недели в Европе, в частности в Лондоне и Берлине, состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием лидеров ведущих европейских стран, в том числе Британии, Франции и ФРГ, а также Зеленского. На встречах обсуждался мирный план США, направленный на прекращение военных действий на Украине с учетом требований Москвы.