Зеленский сообщил, что вопросы по Донбассу с США еще не решены

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Украина и США находятся в поисках компромисса по Донбассу. Об этом заявил журналистам Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

По словам Зеленского, согласованной версии мирного плана пока нет. «Я думаю, когда мы уже будем иметь финализацию всех документов, мы сможем выйти на контакт с [президентом США Дональдом] Трампом», — цитирует его агентство УНИАН.

Зеленский добавил, что Соединенные Штаты сейчас «ищут компромисс» по Донбассу. Пока не проработан и вопрос вооружения будущей армии Украины, сказал он.

Ранее американская газета Politico сообщила, что США усилили давление на Киев с целью добиться от него уступок для прекращения конфликта. В последние недели в Европе, в частности в Лондоне и Берлине, состоялись переговоры по украинскому урегулированию с участием лидеров ведущих европейских стран, в том числе Британии, Франции и ФРГ, а также Зеленского. На встречах обсуждался мирный план США, направленный на прекращение военных действий на Украине с учетом требований Москвы.

14 и 15 декабря в Берлине прошли несколько раундов переговоров представителей США и Украины. В состав делегации США вошли спецпосланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны участвовали Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Позже стало известно, что в конце недели украинская делегация направится для продолжения переговоров в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль ожидает от американской стороны по мере готовности информацию об итогах работы с европейцами и украинцами по урегулированию конфликта.

