Блохин сказал, чего ждать от переговоров РФ и США в Майами по Украине

В Майами в ближайшие выходные пройдет встреча представителей РФ и США, в ходе которой американская сторона предоставит информацию об итогах переговоров США с Украиной и ЕС в Берлине. Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с aif.ru сказал, чего можно ожидать от этой встречи.
«Уже несколько раундов переговоров прошли за закрытыми дверями, мы всех деталей не знаем, знаем только обрывки. Вполне возможно, речь на встрече в Майами пойдет о том, как прошли последние переговоры по Украине между американской и украинской сторонами. Вполне возможно, нас познакомят с украинской версией послевоенного урегулирования», — сказал Блохин.
Он назвал встречи по Украине «челночной дипломатией».
«Сначала США посещают нас, узнают нашу точку зрения, потом Украину. Пытаются как-то сблизить позиции. Потом начинаются переговоры, когда есть какой-то более приемлемый вариант договоренностей», — пояснил политолог.
В Кремле ранее подтвердили подготовку встречи в Майами.
Портал Axios писал, что 20−21 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Трампа Джаредом Кушнером.