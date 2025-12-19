Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блохин сказал, чего ждать от переговоров РФ и США в Майами по Украине

В Майами пройдет встреча представителей РФ и США по Украине. Блохин сказал, чего ждать от этой встречи.

Источник: Аргументы и факты

В Майами в ближайшие выходные пройдет встреча представителей РФ и США, в ходе которой американская сторона предоставит информацию об итогах переговоров США с Украиной и ЕС в Берлине. Политолог-американист Константин Блохин в разговоре с aif.ru сказал, чего можно ожидать от этой встречи.

«Уже несколько раундов переговоров прошли за закрытыми дверями, мы всех деталей не знаем, знаем только обрывки. Вполне возможно, речь на встрече в Майами пойдет о том, как прошли последние переговоры по Украине между американской и украинской сторонами. Вполне возможно, нас познакомят с украинской версией послевоенного урегулирования», — сказал Блохин.

Он назвал встречи по Украине «челночной дипломатией».

«Сначала США посещают нас, узнают нашу точку зрения, потом Украину. Пытаются как-то сблизить позиции. Потом начинаются переговоры, когда есть какой-то более приемлемый вариант договоренностей», — пояснил политолог.

В Кремле ранее подтвердили подготовку встречи в Майами.

Портал Axios писал, что 20−21 декабря глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретится в Майами со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше