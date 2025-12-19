Блохин сказал, чего ждать от переговоров РФ и США в Майами по Украине

«Уже несколько раундов переговоров прошли за закрытыми дверями, мы всех деталей не знаем, знаем только обрывки. Вполне возможно, речь на встрече в Майами пойдет о том, как прошли последние переговоры по Украине между американской и украинской сторонами. Вполне возможно, нас познакомят с украинской версией послевоенного урегулирования», — сказал Блохин.