США нанесли удары по связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане

«Восемнадцатого декабря по указанию министра войны Пита Хегсета Объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла смертельные удары по двум судам, принадлежащим признанным террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что суда двигались по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались операциями по незаконному обороту наркотиков. В результате этих действий были убиты пять мужчин-наркотеррористов», — говорится в заявлении южного командования ВС США.