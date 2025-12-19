Ричмонд
США нанесли удары по связанным с наркотрафиком судам в Тихом океане

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Силы США нанесли удары по двум судам в восточной части Тихого океана, связанным с наркотрафиком, пятеро убиты, сообщил в пятницу Пентагон.

Источник: Reuters

«Восемнадцатого декабря по указанию министра войны Пита Хегсета Объединенная оперативная группа “Южное копье” нанесла смертельные удары по двум судам, принадлежащим признанным террористическим организациям, в международных водах. Разведданные подтвердили, что суда двигались по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занимались операциями по незаконному обороту наркотиков. В результате этих действий были убиты пять мужчин-наркотеррористов», — говорится в заявлении южного командования ВС США.

Никто из американских военнослужащих не пострадал, отметили там.