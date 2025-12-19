В ЕС договорились о выделении Украине кредита на 90 млрд евро под ноль процентов

В заявлении Кошты не раскрывается, предполагает ли утверждённая схема использование средств из замороженных российских активов. Однако сумма в 90 миллиардов соответствует ранее разработанному Еврокомиссией резервному плану, который основан на привлечении общеевропейских заёмных средств и не требует прямого обращения к активам РФ.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что ЕС профинансирует Киев за счёт займа под ноль процентов. При этом в Европе решили оставить за собой право на использование российских активов.
Накануне информированные источники отмечали, что согласия по вопросу конфискации российских средств среди лидеров ЕС достигнуть не удалось.
Ранее сообщалось, что участники саммита Евросоюза обсуждали план предоставления Бельгии неограниченных гарантий для выделения Украине 90 миллиардов евро за счёт российских активов. Речь шла о предоставлении Бельгии со стороны других стран и финансовых институтов ЕС «полных и неограниченных мер солидарности и распределения рисков». Однако, по данным газеты Financial Times, лидеры отвергли неограниченные финансовые гарантии Бельгии.
