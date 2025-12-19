В ЕС договорились о выделении Украине кредита на 90 млрд евро под ноль процентов

В заявлении Кошты не раскрывается, предполагает ли утверждённая схема использование средств из замороженных российских активов. Однако сумма в 90 миллиардов соответствует ранее разработанному Еврокомиссией резервному плану, который основан на привлечении общеевропейских заёмных средств и не требует прямого обращения к активам РФ.