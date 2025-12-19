Лукашенко назвал самое сильное оружие США

«В последний раз я (Спецпосланнику США по Белоруссии — Прим. Ред.) Джону Коулу сказал: “Ты передай Трампу, почему вы не используете самое сильное оружие, которое у него есть? Мелания Трамп”, — сказал он.
По словам Лукашенко, первая леди США могла бы многое предложить в решении украинского конфликта, если ее привлечь к его урегулированию.
«Я им предложил. Притом серьезно предложил, чтобы Мелания больше ввязывалась в решение политических вопросов. Думаю, для Трампа это было бы неплохо», — добавил Лукашенко.
В прошлую субботу пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Коул обсудили очень крупные геополитические вопросы. Ранее Коул по итогам переговоров с Лукашенко сообщил, что в ходе состоявшихся в Минске в течение двух дней переговоров обсудил с белорусским лидером ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации отношений Вашингтона и Минска.