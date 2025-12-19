Лукашенко назвал самое сильное оружие США

В прошлую субботу пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко и Коул обсудили очень крупные геополитические вопросы. Ранее Коул по итогам переговоров с Лукашенко сообщил, что в ходе состоявшихся в Минске в течение двух дней переговоров обсудил с белорусским лидером ситуацию вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации отношений Вашингтона и Минска.