США уничтожили два судна в Тихом океане

Вооружённые силы США нанесли удары по двум судам, связанным с наркотрафиком, в международных водах восточной части Тихого океана. Как сообщил в пятницу Пентагон, операция была проведена по указанию министра обороны Питы Хегсета силами Объединённой оперативной группы «Южное копьё».