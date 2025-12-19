Ричмонд
Мерц прокомментировал решение ЕС о финансировании Украины

Мерц заявил, что ЕС оставляет за собой право использовать российские замороженные активы.

Источник: Аргументы и факты

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Евросоюз намерен финансировать Украину за счёт займа в размере 90 млрд евро, при этом сохраняя за собой возможность использования российских активов.

По его словам, предоставляемая финансовая помощь будет оформлена в виде кредита с нулевой процентной ставкой.

Выделенные средства, как уточнил канцлер, рассчитаны на покрытие как военных, так и бюджетных потребностей Украины в течение ближайших двух лет, что, по оценке европейских лидеров, обеспечит необходимую стабильность финансирования.

Мерц также заявил, что замороженные российские активы останутся заблокированными.

«Украине придется вернуть кредит только после того, как Россия выплатит репарации. И мы четко заявляем: если Россия не выплатит репарации, мы в полном соответствии с международным правом воспользуемся российскими иммобилизованными активами для погашения кредита», — сказал Мерц.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с ЕС могут взыскать репарации в случае изъятия активов РФ.

